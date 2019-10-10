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Факти / Україна

Зеленський назвав умову для розпуску Слуги народу через рік

Якщо монобільшість не знаходитиме компроміс, тоді президент буде змушений розпустити Верховну Раду.

зеленский

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через рік розпустить Верховну Раду, якщо монобільшість не знаходитиме компроміс.

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Під час прес-марафону журналіст поставив запитання президенту про існуючий розкол в партії Слуга народу і чи означає це, що глава держави не жорстко побудував цю політичну вертикаль.

– Не жорстко, тому що у нас демократія, тому що люди їх (депутатів Слуги народу – Ред.) обирали, вони перемогли завдяки мені, завдяки підтримці товариства мого імені. Я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє ставлення. Якщо вони самі почнуть їсти один одного, я через рік їх розпущу, – сказав він.

До слова, Факти ICTV ведуть онлайн прес-конференції Зеленського на Kyiv Food Market.

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