Якщо монобільшість не знаходитиме компроміс, тоді президент буде змушений розпустити Верховну Раду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через рік розпустить Верховну Раду, якщо монобільшість не знаходитиме компроміс.

Читайте: Для припинення вогню на Донбасі необхідна особиста зустріч з Путіним – Зеленський

Під час прес-марафону журналіст поставив запитання президенту про існуючий розкол в партії Слуга народу і чи означає це, що глава держави не жорстко побудував цю політичну вертикаль.

– Не жорстко, тому що у нас демократія, тому що люди їх (депутатів Слуги народу – Ред.) обирали, вони перемогли завдяки мені, завдяки підтримці товариства мого імені. Я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє ставлення. Якщо вони самі почнуть їсти один одного, я через рік їх розпущу, – сказав він.

До слова, Факти ICTV ведуть онлайн прес-конференції Зеленського на Kyiv Food Market.