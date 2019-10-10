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Факти / Україна / Суспільство

Українці не платитимуть за комуналку 50-70% доходу сім’ї – Зеленський

Умовою подорожчання комунальних послуг є зниження їхньої частки в споживчому кошику.

Українці не платитимуть за комуналку 50-70% доходу сім’ї – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відсоток від доходу сім’ї на сплату комунальних тарифів повинен зменшитися.

Відповідне доручення він вже дав уряду.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

Володимир Зеленський також запевнив, що українці не витрачатимуть 50-70% від доходу сім’ї  на сплату комунальних послуг.

Зараз ми працюємо над деякими речами, щоб ви побачили, що тарифи зменшуються, – підсумував президент.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що тарифи на опалення у Києві можуть підвищитися на 30%.

Фото: Dreamstime

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