Умовою подорожчання комунальних послуг є зниження їхньої частки в споживчому кошику.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відсоток від доходу сім’ї на сплату комунальних тарифів повинен зменшитися.

Відповідне доручення він вже дав уряду.

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Володимир Зеленський також запевнив, що українці не витрачатимуть 50-70% від доходу сім’ї на сплату комунальних послуг.

Зараз ми працюємо над деякими речами, щоб ви побачили, що тарифи зменшуються, – підсумував президент.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що тарифи на опалення у Києві можуть підвищитися на 30%.