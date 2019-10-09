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Факти / Україна

Тарифи на опалення у Києві можуть підвищитися на 30% – проект

Київтеплоенерго показав проект тарифів на опалювальний сезон 2019-2020.

Тарифи на опалення у Києві можуть підвищитися на 30% – проект

Київтеплоенерго завершив процес відкритого обговорення проекту тарифів на виробництво теплової енергії на опалювальний сезон 2019-2020.

Згідно з ним, тариф для населення збільшиться до 1 250 грн з нинішніх 964,10 гривень за гігакалорію.

Таким чином, здорожчання майже на 300 грн або близько 30% призведе до нового тарифу на опалення в Києві у розмірі близько 2 150 грн за гігакалорію або 50 грн за квадратний метр.

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Якщо проект буде схвалено, власник 50-метрової двокімнатної квартири в столиці щомісяця повинен буде заплатити за опалення 2 500 грн, що на 500 грн більше, ніж минулої зими.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися.

Фото: Dreamstime

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