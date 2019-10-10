Президент Володимир Зеленський розповів, що у нього є план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але не розкрив деталей.

Володимир Зеленський повідомив, якщо нормандський формат буде неефективний, то доведеться шукати інший шлях вирішення ситуації на Донбасі.

Він зауважив, що Україна вийде з нормандського формату, якщо не побачить там реального діалогу.

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Володимир Зеленський також відповів, коли Україна відмовиться від чинного плану реінтеграції Донбасу:

Якщо я відчую, що там говориться про те, що ми не зможемо ніяк контролювати ні вибори, ні наш кордон ніяким чином. Якщо я це відчую, то я повернуся до вас. І ми більше ніколи не будемо йти найближчим часом, за нинішньої влади, за цим планом, – сказав президент.

Тоді, за словами Володимира Зеленського, доведеться шукати план Б.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорить порядок реалізації Мінських угод на нормандському саміті.