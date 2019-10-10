PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зеленський має план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Президент Володимир Зеленський розповів, що у нього є план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але не розкрив деталей.

Зеленський має план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Володимир Зеленський повідомив, якщо нормандський формат буде неефективний, то доведеться шукати інший шлях вирішення ситуації на Донбасі.

Він зауважив, що Україна вийде з нормандського формату, якщо не побачить там реального діалогу.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

Володимир Зеленський також відповів, коли Україна відмовиться від чинного плану реінтеграції Донбасу:

Якщо я відчую, що там говориться про те, що ми не зможемо ніяк контролювати ні вибори, ні наш кордон ніяким чином. Якщо я це відчую, то я повернуся до вас. І ми більше ніколи не будемо йти найближчим часом, за нинішньої влади, за цим планом, – сказав президент.

Тоді, за словами Володимира Зеленського, доведеться шукати план Б.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорить порядок реалізації Мінських угод на нормандському саміті.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

володимир зеленський прес
Донбас, олігархи і випробувальний термін влади – головне з прес-конференції Зеленського
Українці не платитимуть за комуналку 50-70% доходу сім’ї – Зеленський
Українці не платитимуть за комуналку 50-70% доходу сім’ї – Зеленський
Автономія Донбасу неприйнятна, але можливі гуманітарні компроміси – Зеленський
Автономія Донбасу неприйнятна, але можливі гуманітарні компроміси – Зеленський
Більше жодних розмов про імпічмент – Трамп про прес-конференцію Зеленського
Більше жодних розмов про імпічмент – Трамп про прес-конференцію Зеленського
Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю прес-конференції
Зеленський встановив світовий рекорд за тривалістю прес-конференції
зеленський прес-конференція
Зеленський обговорить порядок реалізації Мінську на нормандському саміті
Розслідування Іловайської трагедії: прокуратура вилучить документи з Офісу президента
Розслідування Іловайської трагедії: прокуратура вилучить документи з Офісу президента
зеленский
На Донбасі зараз Придністров’я – Зеленський
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка