Під час зустрічі в нормандському форматі президент Володимир Зеленський збирається підняти питання порядку реалізації Мінських угод.
Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що не задоволений тим порядком реалізації Мінських угод, який затвердили раніше.
Він хотів би поговорити про його перегляд під час зустрічі в нормандському форматі.
– Нас не влаштовує весь той порядок, який є в Мінському документі, все це ми хочемо обговорити в Нормандські форматі, – сказав Зеленський.
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Президент додав, що зараз Україна шукає шляхи, які дозволять повністю реалізувати Мінські угоди.
До слова, Володимир Зеленський заявив, що не збирається публікувати стенограми розмов зі світовими лідерами.
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