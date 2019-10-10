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Факти / Україна

Зеленський обговорить порядок реалізації Мінську на нормандському саміті

Під час зустрічі в нормандському форматі президент Володимир Зеленський збирається підняти питання порядку реалізації Мінських угод.

зеленський прес-конференція

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що не задоволений тим порядком реалізації Мінських угод, який затвердили раніше.

Він хотів би поговорити про його перегляд під час зустрічі в нормандському форматі.

– Нас не влаштовує весь той порядок, який є в Мінському документі, все це ми хочемо обговорити в Нормандські форматі, – сказав Зеленський.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

Президент додав, що зараз Україна шукає шляхи, які дозволять повністю реалізувати Мінські угоди.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що не збирається публікувати стенограми розмов зі світовими лідерами.

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