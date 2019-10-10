Володимир Зеленський впевнений, що для закінчення війни на Донбасі необхідно провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак це питання поки не обговорювалося.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що для припинення війни на Донбасі необхідно провести двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час прес-конференції.

Також він зазначив, що перспектива зустрічі зараз не обговорюється, і ці питання будуть вирішуватися у рамках нормандського формату.

– Зустрічатися ми можемо тільки у двох форматах: нормандський формат і зустріч моя пряма з президентом Росії. Про пряму зустріч ніхто не говорить, тому що всі проти … Ця зустріч повинна бути, якщо ми хочемо завершення війни. Ми зараз говоримо тільки про нормандський формат. Поки що він такий, і я дійсно дуже вдячний нашим західним партнерам, що у нас він є хоча б, у нас є щось, і зараз всі готові до нормандського формату, – сказав Зеленський.

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Голова держави зазначив, що поки планується зустріч у нормандському форматі, дату якої наразі узгоджують лідери Німеччини та Франції.

– З приводу дати я хочу сказати. Наприклад, вчора я говорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, вони обговорюватимуть це питання з Францією і потім вони будуть дату пропонувати російській стороні. У мене є варіанти дати, на які ми погоджуємось, – додав президент України.

Зеленський впевнений, що для припинення війни на Донбасі необхідно провести двосторонню зустріч з Путіним

Нагадаємо, що Факти ICTV ведуть трансляцію прес-конференції Зеленського онлайн.