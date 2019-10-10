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Факти / Україна

Зеленський: Не буде розведення – не буде нормандської зустрічі

Без розведення сил на Донбасі зустріч нормандської четвірки не відбудеться, заявив Володимир Зеленський.

Зеленський: Не буде розведення – не буде нормандської зустрічі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил на Донбасі є обов’язковою умовою для проведення зустрічі в нормандському форматі.

– Розведення – я так вам скажу: поки туди будуть приїжджати різні люди з обох сторін, які не хочуть розведення і будуть випадково стріляти, розведення не буде. Не буде розведення – не буде нормандського формату. Тому я і сказав: тепер уже це залежить і від нашої сторони.

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Глава держави підкреслив, що Росія, як учасниця мінського процесу, повинна гарантувати те, що її війська будуть також відведені.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Москва не надасть гарантії щодо відведення сил у Петрівському і Золотому.

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