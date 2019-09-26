Детінізація та дешеві кредити для фермерів. Що змінить відкритий ринок землі

Відкритому ринку землі нині присвячено багато заходів, от сьогодні відбулося віче за участі міністра економіки та сільського господарства Тимофія Милованова. Він переконаний, що відкриття ринку землі, насамперед, потрібно самим власникам паїв.

У великих масштабах деребанять не приватну землю, а державну

Через сумнівні схеми країна втрачає ліси, сільськогосподарські угіддя, луги та мільярди інвестицій. І скільки ще залишилося у державній власності угідь – ніхто достеменно не знає. Бо за часи незалежності так і не вдалося впорядкувати усі державні кадастри та розробити спеціальні карти. Хоча на це витратили десятки мільйонів доларів.

Та вже за рік ситуація має кардинально змінитися. Прем’єр Олексій Гончарук доручив упорядкувати всі державні кадастри. До серпня 2020-го року в Україні інвентаризують сільськогосподарські землі, ліси та надра. Бо кадастрів багато, а проблем із ними та корупції ще більше.

До зняття мораторію, уряд планує передати громадам у власність понад 28 млн га землі. Кажуть, саме місцева влада повинна розпоряджатися своїми територіями. Водночас аграрії пропонують, перед запуском ринку землі вдосконалити нинішнє законодавство. Розробити справедливу формулу, за якою визначатиметься реальна ціна паїв, а також створити запобіжники проти спекулянтів.

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Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко взагалі виступила проти урядового законопроекту. Мовляв, українці можуть втратити 72% територій нашої країни, бо мовляв, буде дозволено купувати наші ґрунти іноземцям. Тож політик пропонує земельне питання винести на референдум.

Законодавці та більшість експертів заспокоюють: масово скуповувати українську землю іноземцям ніхто не дозволить.

Вони матимуть лише право на успадкування. Але протягом року цей наділ будуть змушені продати. До того ж, держава обіцяє насамперед, підтримати власних малих та середніх фермерів, аби у них була можливість першочергово викупити ті угіддя, які нині орендують. Їм дадуть максимально дешеві кредити.

Загалом в уряді переконані, відкриття ринку землі – це, насамперед, боротьба із тіньовими схемами. Бо попри мораторій, чорний ринок процвітає. І продано понад мільйон га полів за копійки. Тож з новим законом самі селяни нарешті отримають реальне право збувати свої паї за реальними цінами. В середньому, один га коштуватиме щонайменше дві тис. доларів. Одночасно, має зрости й вартість оренди сільськгоспугідь. І в українців буде вибір – продати свій пай чи здати в оренду.

До слова, низка нових призначень і закон про ринок землі – результати засідання Кабміну.

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