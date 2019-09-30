Бути чи не бути вільному обігу землі в Україні? Над цим ламають голови зараз і в кабміні, і в парламенті, і найголовніше – селяни. Нещодавно уряд передав законопроект про ринок землі до Верховної Ради. Якщо депутати за нього проголосують, то буде скасовано мораторій на продаж землі. А він в Україні діє вже 18 років.

Невизначеність земельного питання не раз викликала справжні битви за українські чорноземи. Як наприклад, у селі Новоселівка на Харківщині. У наділів виявилося по два господарі – місцеві мешканці, які колись їх отримали під городи, та підприємець, який взяв в оренду.

Боротьба розгорнулася не на жарт.

Землю в оренду підприємцю здали начебто ветерани АТО. Хоча їх тут ніхто і ніколи не бачив. Те, що доступу до власних ділянок вже не буде, селяни зрозуміли тільки коли в поле виїхала техніка. Проти бійців, яких найняв бізнесмен, селяни покликали Правий сектор.

Підприємець дав селянам час до кінця жовтня аби ті встигли зібрати врожай. Як бути далі – ніхто не знає. Орендар має на руках документи, селяни й надалі вважають землю своєю.

Чи скуплять українські чорноземи іноземці

Причина подібних конфліктів у непрозорості земельних відносин, – кажуть експерти. За 18 років мораторію на продаж землі чорноземи подекуди потрапили до рук не ефективних власників, а махінаторів. Сотні тисяч гектарів землі наразі використовуються не за призначенням.

Парадокс, але зараз ніхто не знає, скільки ж угідь залишилося в державній власності. За часи незалежності так і не вдалося впорядкувати кадастри та розробити спеціальні карти. Хоча на це витратили десятки мільйонів доларів.

На папері продаж землі в Україні заборонений. Але насправді, попри мораторій, чорний ринок давно процвітає. І на ньому щорічно обертаються до 12 млрд грн. Спритні ділки навчилися все робити через сірі схеми. Наприклад, земля начебто передається у спадок.

За сірими схемами вже продано майже мільйон гектарів – причому за копійки. Зробити зрозумілими правила гри – цього якраз і хочуть в уряді після скасування мораторію на продаж землі.

Урядовий законопроект передбачає: першими купувати землю матимуть право ті, хто її зараз обробляє; в одних руках не може бути сконцентровано більше 15% в одній області і не більше 0,5% в державі; власниками можуть бути тільки громадяни України та українські компанії.

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Думки щодо законопроекту розділилися.

Одні кажуть, що зняти мораторій на продаж землі треба було давно. Інші ж вважають, що поки що робити це зарано. Всеукраїнська аграрна рада вже навіть провела попереджувальну акцію протесту. Найголовніше побоювання – земля дістанеться не українцям.

Президент України вже заявив: масово скуповувати українську землю іноземцям ніхто не дозволить.

Багато хто з аграріїв також боїться: мовляв, прийде великий бізнес і все скупить. А фермери залишаться ні з чим. Але чиновники обіцяють допомогти малому бізнесу. Зокрема, здешевити банківські кредити.

За скільки ж можна буде купувати та продавати українські чорноземи? Запитання, яке чи не найбільше всіх цікавить. Поки що розрахунки такі: гектар коштуватиме щонайменше $2 тис. Закон про землю також має дати можливість думати наперед. Багато хто з орендарів взагалі не замислюються: а що буде далі з цією землею? Головне отримати гроші зараз.

Але саме довгі інвестиції, наприклад, в сади та виноградники, якраз і дають найбільші прибутки. І це давно зрозуміли в Тернопільській області. Більшість місцевих жителів побували на заробітках у Європі. Скуштували там солоденького і тепер вирощують малину вдома. Декому з них вже замало власних городів і вони забирають свої паї в орендарів і розширюють виробництво.

Після відкриття ринку землі можливості для розширення у них буде ще більше. Уряд планує запустити його вже з 1 жовтня наступного року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що мораторій на продаж землі можуть скасувати до кінця року.