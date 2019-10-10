Президент Володимир Зеленський побив світовий рекорд за тривалістю прес-конференції, яка триває вже вісім годин.

Прес-марафон Володимира Зеленського став найдовшим у світі за тривалістю. Прес-конференція перевершила попередній рекорд на 45 хвилин.

Він триває вже понад вісім годин. Як повідомляють і журналісти, і зауважив предаставник Національного реєстру рекордів, він затягнеться ще, як мінімум на годину-дві.

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Нагадаємо, у Kyiv Food Market 10 жовтня о 10.00 розпочався прес-марафон президента України Володимира Зеленського.

Він спілкується з журналістами, які підіймаються на другий поверх закладу групами по шість-вісім людей, і відповідає на їхні питання.