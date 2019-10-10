Президент Володимир Зеленський побив світовий рекорд за тривалістю прес-конференції, яка триває вже вісім годин.
Прес-марафон Володимира Зеленського став найдовшим у світі за тривалістю. Прес-конференція перевершила попередній рекорд на 45 хвилин.
Він триває вже понад вісім годин. Як повідомляють і журналісти, і зауважив предаставник Національного реєстру рекордів, він затягнеться ще, як мінімум на годину-дві.
Читайте: Зеленський має план Б щодо врегулювання ситуації на Донбасі
Нагадаємо, у Kyiv Food Market 10 жовтня о 10.00 розпочався прес-марафон президента України Володимира Зеленського.
Він спілкується з журналістами, які підіймаються на другий поверх закладу групами по шість-вісім людей, і відповідає на їхні питання.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+