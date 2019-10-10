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Факти / Україна

Жодної реприватизації підприємств не буде – Зеленський

Після приватизації, яку планують провести в Україні, не буде жодної так званої реприватизації.

Жодної реприватизації підприємств не буде – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що приватизацію в Україні хочуть провести якнайкраще і створити умови, за яких буде неможлива реприватизація.

За його словами, потрібно, щоб суд захищав інтереси інвесторів, які хотіли б придбати компанії в нашій країні.

– Є темні реєстратори, які змінюють реєстри. Коли люди купують будівлю, а потім за одну ніч у неї змінюється власник, – розповів Зеленський про побоювання інвесторів.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

Він запевнив, що уряд також в жодному разі не проводитиме реприватизацію.

До слова, прес-конференція Володимира Зеленського встановила рекорд за тривалістю.

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