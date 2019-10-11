PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

G7 підтримує першу хвилю економічних реформ в Україні

Посли G7 підтримують проведення економічних реформ, які пропонують у команді президента Володимира Зеленського.

Зустріч Офісу президента і G7

Сьогодні посли G7 провели зустріч з командою Офісу президента.

Вони підтримали першу хвилю економічних реформ в Україні, які пропонує команда президента Володимира Зеленського.

Посли Великої сімки вважають, що зазначена зустріч була дуже відвертою і конструктивною.

Читайте: ЄС надав Україні €12 млн на реформу держуправління

Під час переговорів також звертали увагу на численні виклики, які стоять перед Україною.

До слова, головний радник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Пітер Телюк розповів про основні реформи, які необхідні для зростання економіки України.

Джерело: G7AmbReformUA

Фото: G7AmbReformUA

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розслідування Іловайської трагедії: прокуратура вилучить документи з Офісу президента
Розслідування Іловайської трагедії: прокуратура вилучить документи з Офісу президента
Акція під офісом президента
Формула Штайнмаєра: під Офісом президента зібралися протестувальники
Голова РНБО Данилюк написав заяву про відставку – Офіс президента
Голова РНБО Данилюк написав заяву про відставку – Офіс президента
112 канал
Реакція Офісу Зеленського на рішення Нацради щодо телеканалу 112 Україна
Олексій Гончарук
Економічний розвиток і боротьба з корупцією – Гончарук провів зустріч з послами G7
Без пояснення причин: Зеленський виніс догану заступникам Богдана
Без пояснення причин: Зеленський виніс догану заступникам Богдана
Брутальний злочин: в Офісі президента та МВС прокоментували пожежу у будинку Гонтаревої
Брутальний злочин: в Офісі президента та МВС прокоментували пожежу у будинку Гонтаревої
Команда Зеленського поки відмовилася від переїзду з Банкової – Богдан
Команда Зеленського поки відмовилася від переїзду з Банкової – Богдан
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка