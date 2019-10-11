Посли G7 підтримують проведення економічних реформ, які пропонують у команді президента Володимира Зеленського.

Сьогодні посли G7 провели зустріч з командою Офісу президента.

Вони підтримали першу хвилю економічних реформ в Україні, які пропонує команда президента Володимира Зеленського.

Посли Великої сімки вважають, що зазначена зустріч була дуже відвертою і конструктивною.

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Під час переговорів також звертали увагу на численні виклики, які стоять перед Україною.

До слова, головний радник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Пітер Телюк розповів про основні реформи, які необхідні для зростання економіки України.

Джерело: G7AmbReformUA

Фото: G7AmbReformUA