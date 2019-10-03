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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Для зростання економіки України необхідні дві основні реформи – експерт

Земельна реформа і реформа державних підприємств наразі є основними для розвитку економіки України.

Ринок землі

Головний радник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Пітер Телюк заявив, що земельна реформа має сильно допомогти розвитку української економіки.

За його словами, велику роль також відіграє реформа державних підприємств, проте у ній іще немає остаточно сформованих конкретних пропозицій.

Телюк додав, що зараз в уряду є політична воля для реалізації земельної реформи, а конкретні кроки планують зробити до кінця 2019 року.

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Найскладнішим для відкриття ринку землі наразі є створення програми, яка буде справедливою як для фермерів, так і для великих землевласників.

Також ведеться робота щодо реалізації багатьох інших змін в економіці.

До слова, Кабінет міністрів затвердив перший законопроект з пакету земельної реформи.

Джерело: Укрінформ

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