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Факти / Україна / Суспільство

Прожитковий мінімум відв’яжуть від усіх виплат, крім двох – Соколовська

В Україні можуть скасувати прив’язку прожиткового мінімуму від усіх виплат, крім пенсії та допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Прожитковий мінімум відв’яжуть від усіх виплат, крім двох – Соколовська

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська анонсувала реформу прожиткового мінімуму, в рамках якої планується відв’язати від нього всі виплати, крім пенсії та допомоги малозабезпеченим сім’ям.

– Сьогодні прожитковий мінімум не є критерієм бідності та використовується як фіскальний індикатор. Він прив’язаний до понад 150 видів виплат і фінансових показників, – зазначила Соколовська.

За її словами, така прив’язка позбавляє державу можливості допомагати тим, хто цього дійсно потребує. Йдеться про адресну боротьбу з подоланням бідності.

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– Тому пропозиція, з якою я виступила сьогодні в комітеті Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів – скасувати прив’язку до прожиткового мінімуму всіх видів виплат крім двох: пенсії та допомогу малозабезпеченим сім’ям, – розповіла Соколовська.

Вона зазначила, що реформа не призведе до зменшення розміру соцдопомоги, а для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, розміри виплат будуть збільшуватися.

Раніше Факти ICTV писали, що у короткостроковій перспективі в Україні не з’явиться накопичувальна пенсійна система.

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