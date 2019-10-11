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Факти / Україна / Суспільство

У Раду подали ще один закон про землю з обмеженнями для іноземців (ДОКУМЕНТ)

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який забороняє іноземцям та іноземним компаніям купувати землю в Україні до 1 січня 2023 року.

ринок землі

У альтернативному законопроекті  №2178-6 пропонується надати доступ до ринку землі в Україні юридичним особам, кінцевими бенефеціарними власниками яких є громадяни України.

Згідно з документом, іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки тільки в порядку успадкування за законом.

Але, насамперед, вони зобов’язані здійснити їх відчуження протягом одного року.

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Також у проекті закону пропонують обмежити розмір площі землі, яку можна буде придбати.

Для фізичних осіб ця цифра становить до 500 га, для юридичних – до 50 тис. га.

Такі обмеження допоможуть запобігти накопиченню землі в одних руках.

Законопроект про ринок землі by Віта Гірко on Scribd

Нагадаємо, раніше група депутатів з фракції Слуга народу зареєструвала у парламенті оновлений законопроект про ринок землі.

Фото: Dreamstime

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