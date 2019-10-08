Взяти Київ малою кров’ю, як на парламентських виборах, Слузі народу навряд чи вдасться. Якщо ще кілька тижнів тому вони сподівалися провести місцеві перегони 8-го грудня, то тепер їх відклали щонайменше до весни. Але з новим законом про столицю, який кардинально змінює управління Києвом і вже викликав неабиякий резонанс у Раді, затягувати все ж не стали.

Тож аби навести лад у столиці, як пояснили у більшості, вони хочуть відновити райради. Вибори до Київради проводити за пропорційною системою, скоротивши при цьому кількість депутатів зі 120 до 80. І розділити повноваження міського голови та очільника КМДА.

Та опозиція побачила в цьому законі бажання захопити владу в столиці. Навіть без перегонів. Емоційно відреагував на законопроект про столицю і міський голова Києва Віталій Кличко, назвавши його страховкою слуг народу – на той випадок, якщо їх кандидат не переможе на виборах. Адже в ньому очільнику КМДА надається право зупиняти будь-яке рішення мера. Тобто фактично він буде «смотрящим» за міським головою.

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Ще більший подив у депутатів викликала норма закону про запровадження магістрату в столиці, про який ні в Конституції, ні в українських законах і близько не згадується. Не розуміють і хто, власне, розпоряджатиметься бюджетом чотиримільйонного міста – мер, очільник КМДА, магістр чи Київрада?

В Асоціації українських міст таку кількість розпорядників грошима киян назвали завеликою, бо їх важче буде ділити. У багатьох містах від райрад і взагалі відмовилися – через неефективність цих органів.

Хто керуватиме Києвом після виборів

Показово, але крім Слуги народу закон не підтримала жодна парламентська фракція. Та у більшості обіцяють до другого читання серйозно доопрацювати його, після чого визначать і дату виборів.

Відсутність нового закону про столицю – не єдина причина затримки з проведенням київських виборів. Бо є ще одна – невизначеність з кандидатом у мери від партії Слуга народу. У похід за київською булавою там начебто хочуть відправити квартальщика Євгена Кошового. Та чи зможе він протистояти Кличку, який за останніми соцопитуваннями, зберігає непогані шанси на перемогу? Не виключають й варіант з Олександром Ткаченком.

Про наміри балотуватися в мери заявили також Микола Томенко, телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський. А у партії Вакарчука не виключають, що висунуть шоумена Сергія Притулу. Словом, легкої перемоги у Києві кандидату від Слуги народу фахівці не обіцяють.

Поки ж у президентській партії не виключають проведення виборів вже навесні. Причому не лише в Києві, а й по всій Україні. Завдання максимум – отримати своїх мерів у містах-мільйонниках – Дніпрі, Харкові та Одесі. От тільки як виграти в тих, хто роками впевнено там перемагає?

Але до весни мери можуть спати спокійно. А враховуючи, в якому турбо-режимі розвиваються політичні події, місцеві вибори можуть відбутися і взагалі аж восени.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кличко подав до суду на Гончарука і Богдана.