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Факти / Україна / Суспільство

Яким іноземним компаніям дозволять купити землю

Аграрні іноземні компанії, які працюють в Україні більше трьох років, зможуть купувати землю з початком запуску ринку землі.

ринок землі

Іноземні компанії зможуть купувати українську землю в тому обсязі, який вони орендують до 1 жовтня 2020 року.

Є більше 1 300 підприємств, які вже роками працюють в Україні, вкладаються в українську землю, інфраструктуру, створюють робочі місця, і належать, зокрема, іноземцям. Для цієї категорії юридичних осіб, тільки тих, які не менше трьох років займаються сільгоспбізнесом в Україні, і тільки в тому обсязі земель, які на момент набрання законом чинності вони обробляють, які є у них в договорах (можуть дозволити купувати землю – Ред.), – сказав під час брифінгу голова комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Сольський.

Читайте: Зеленський пропонує відтермінувати допуск іноземців до купівлі землі в Україні

До слова, найближчим часом в земельному комітеті планують розглянути 11 земельних законопроектів, які зареєстровані в Раді.

Крім того, Міністертство економіки планує до кінця року внести інформацію про 1 млн га держземель до Держгеокадастру.

Також уряд проведе 18 регіональних форумів з теми ринку землі.

Нагадаємо, у Раду подали ще один закон про землю з обмеженнями для іноземців.

Фото: Dreamstime

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