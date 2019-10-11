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Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив Куцого головою Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Куцого головою Одеської обласної державної адміністрації.

максим куций

Указ №746/2019 про призначення Максима Куцого на посаду з’явився на сайті Офісу президента.

Призначити Куцого Максима Васильовича головою Одеської обласної державної адміністрації.

Читайте: Зеленський призначив Стадніка головою Миколаївської ОДА

До слова, Максим Куций український підприємець.

Він є кінцевим бенефіціаром інвестиційної компанії Сервіс менеджмент, рекламних агентств Медійний партнер і Цифрове партнерство, а також будівельної компанії Сіті-Корпус.

Максим Куций працював в органах Міністерства внутрішніх справ у сфері боротьби з економічними злочинами.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Роман Семенченко став новим уповноваженим президента з контролю за СБУ.

Фото: Офіс Президента

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