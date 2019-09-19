Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Указ №707/2019 про призначення Олександра Стадніка головою Миколаївської облдержадміністрації опублікований на сайті Офісу президента.

Призначити Стадніка Олександра Васильовича головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

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До слова, у липні Володимир Зеленський під час візиту до Миколаєва попросив виконувача обов’язків голови Миколаївської ОДА В’ячеслава Боня написати заяву про звільнення.

Тоді президент порівняв місцевих чиновників з бандитами.

Пізніше Володимир Зеленський запропонував громаді скласти список кандидатів на пост голови Миколаївської ОДА.

Фото: nikvesti.com