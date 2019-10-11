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Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив Семенченка уповноваженим з контролю за СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Семенченка уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Зеленський призначив Семенченка уповноваженим з контролю за СБУ

Указ №744/2019 про призначення Романа Семенченка уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України з’явився на сайті Офісу президента.

Призначити Семенченка Романа Юрійовича уповноваженим президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

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До слова, раніше Роман Семенченко працював начальником управління СБУ в Житомирській області.

До призначення на посаду протягом двох років він обіймав посаду заступника начальника Управління СБУ в Дніпропетровській області.

В органах СБУ працює з 1993 року.

Нагадаємо, раніше Рябошапка призначив Трепака заступником генпрокурора.

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