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Факти / Україна / Політика

Пристайко: Підсумковий документ нормандського саміту – вкидання Росії

Вадим Пристайко спростував інформацію про нібито попереднє узгодження підсумкового документа нормандського саміту.

Пристайко: Підсумковий документ нормандського саміту – вкидання Росії

Інформація у РосЗМІ про нібито попереднє узгодження підсумкового документа нормандського саміту, в якому немає  пункту про передачу Києву контролю над кордоном до виборів – вкидання Москви.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Голова зовнішньополітичного відомства повідомив, що наразі погоджена лише та частина, яка стосується формули Штайнмаєра.

Пристайко додав, що у погодженому на даний час радниками документі відзначається лише досягнутий прогрес у  районі Станиці Луганської та обмін полоненими.

Читайте: Зеленський: Не буде розведення – не буде нормандської зустрічі

– Це дозволяє росіянам сказати, що там немає контролю над кордоном (у документі. – Ред.), але там взагалі нічого немає.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що дата зустрічі лідерів країн нормандської четвірки має стати відомою наступного тижня.

Джерело: Укрінформ

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