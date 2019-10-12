Вадим Пристайко спростував інформацію про нібито попереднє узгодження підсумкового документа нормандського саміту.
Інформація у РосЗМІ про нібито попереднє узгодження підсумкового документа нормандського саміту, в якому немає пункту про передачу Києву контролю над кордоном до виборів – вкидання Москви.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Голова зовнішньополітичного відомства повідомив, що наразі погоджена лише та частина, яка стосується формули Штайнмаєра.
Пристайко додав, що у погодженому на даний час радниками документі відзначається лише досягнутий прогрес у районі Станиці Луганської та обмін полоненими.
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– Це дозволяє росіянам сказати, що там немає контролю над кордоном (у документі. – Ред.), але там взагалі нічого немає.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що дата зустрічі лідерів країн нормандської четвірки має стати відомою наступного тижня.