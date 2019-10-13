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Факти / Україна / Політика

Є закон – треба виконувати: Бородянський про мовне питання

Журналісти провели день з міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським та дізналися, яка у нього позиція щодо мовного питання та патріотизму.

Володимир Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначив, що стратегічне завдання міністерства – це ідентичність, щоб українці відчували себе в одному культурному просторі.

На запитання журналістки, чому варто розмовляти українською мовою, міністр відповів – це закон і його треба виконувати.

Політик зазначив, що патріотизм – це відстоювання національних інтересів. 

Також Бородянський хоче змінити правила держфінансування кіно.

– Були випадки, коли ми видавали гроші за назву. Коли ми видаємо мільйон доларів, то повинні розуміти, що в біографії цієї людини є якісь досягнення, які дозволяють їй узагалі брати в країни державні гроші в такому розмірі, – зазначає політик.

За новою концепцією продюсери, чиє кіно провалилося у прокаті, надалі не зможуть отримувати держпідтримку.

Читайте: Отримання держфінансування: в Україні запровадять рейтинг продюсерів і режисерів

Щодо українських зірок, які гастролюють у Росії, Бородянський каже, що це не припустимо, коли наші співаки їдуть виступати до країни, яка на нас напала.

Нагадаємо, Володимир Бородянський в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про реорганізацію свого міністерства та основі його пріоритети.

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