Плани, які має Україна щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і проведення реформ є задовільними.

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федеріка Могеріні заявила, що задоволена тією картиною планів, які представив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

– Ми отримали від нього комплексну і, я б навіть сказала, дуже задовільну картину планів, які є в уряду і адміністрації щодо реформ, а також щодо того, як вирішити конфлікт на сході України, – сказала Могеріні.

За її словами, ЄС хоче підтримати реформи в Україні, а також позитивний розвиток подій в країні, який бачить європейська спільнота.

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Крім того, Європейський союз і надалі не визнаватиме анексію Криму Росією та підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України.

До слова, Вадим Пристайко вважає, що ЄС має активніше брати участь у стабілізації ситуації на Донбасі.