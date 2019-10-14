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Факти / Україна / Політика

Зустріч нормандської четвірки може відбутися у листопаді – Пристайко

Лідери країн нормандської четвірки можуть провести переговори у листопаді.

Зустріч нормандської четвірки може відбутися у листопаді – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що дати проведення зустрічі у нормандському форматі обговорюються, вона може відбутися вже у листопаді.

За його словами, це можливо, якщо Росія погодить запропоновані дати.

Читайте: Пристайко: Підсумковий документ нормандського саміту – вкидання Росії

– Є приблизне уявлення, але, на жаль, я не можу зараз повідомити про це (Дату зустрічі нормандської четвірки – Ред.). Це може бути наступний місяць, – сказав Пристайко.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що дату проведення зустрічі нормандської четвірки мають дізнатися цього тижня.

Джерело: Укрінформ

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