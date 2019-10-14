Євросоюз зберігає чітку позицію щодо агресії РФ проти України, проте повинен брати активнішу участь у процесі стабілізації ситуації на сході країни.

Глава МЗС Вадим Пристайко провів зустріч з кандидатом на посаду Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелєм, під час якої закликав Європейський союз брати активнішу участь у стабілізації ситуації на сході України.

Пристайко також висловив подяку Боррелю, який висловив чітку позицію щодо російської агресії в Україні.

У свою чергу кандидат на посаду Високого представника ЄС заявив, що санкційна політика проти РФ залишатиметься незмінною.

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Крім того, на зустрічі говорили про ключові реформи в Україні та її відносини з Європейським Союзом.

– ЄС – ключовий торговельний партнер України, що особливо важливо в умовах російської агресії. Ми налаштовані продовжувати активну імплементацію внутрішніх реформ та цінуємо підтримку ЄС на цьому шляху, – сказав Пристайко.

До слова, в Євросоюзі очікують, що Вадим Пристайко під час візиту в Люксембург розповість про стан реформ в Україні.

Фото: МЗС