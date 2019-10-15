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Факти / Україна / Суспільство

Доба на Донбасі: 21 обстріл та один поранений

14 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню, унаслідок чого постраждав один український військовий.

Доба на Донбасі: 21 обстріл та один поранений

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Противник 21 раз обстріляв із забороненої Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 11 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив 10 обстрілів.

Нагадаємо, розведення сил біля населених пунктів Золоте і Петрівське можливе після того, як ОБСЄ підтвердить дотримання режиму тиші протягом семи діб.

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