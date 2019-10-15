В Офісі президента запевняють, що питання повернення Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей не можна розділяти.

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич під час круглого столу у Києві заявив, що питання повернення Криму і Донбасу не можна розділяти.

– Ми не повинні, ми не можемо, у нас немає права забувати, що Крим і Донбас – це дві сторони однієї проблеми, яка принесена ззовні, і якщо ми будемо концентруватися лише на чомусь одному, а про інше забувати і казати: “Потім дійдуть руки”, ми, навряд чи, зможемо досягти якогось результату, – наполягає він.

На його думку, питання реінтеграції та деокупації ОРДЛО та Криму є нероздільними.

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– Ми, коли говоримо про реінтеграцію та деокупацію, говоримо про обидві складові території України, які наразі, на жаль, є тимчасово окупованими. Коли ми говоримо про Крим і Донбас, ми покладаємо надії, що держава зможе напрацювати відповідні механізми щодо реінтеграції та деокупації наших територій, – підкреслив він.

До речі, Володимир Зеленський заявив про необхідність розроблення стратегії з деокупації Донбасу та анексованого Криму.