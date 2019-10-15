PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Економіка України зросте на 3% у 2019 – МВФ покращив прогноз

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України в 2019 році – з 2,7% до 3%.

МВФ

МВФ у новому звіті World Economic Outlook Reports прогнозує зростання ВВП України на 3% в 2019 та 2020 роках.

У липні експерти Фонду прогнозували зростання української економіки на 2,7% в 2019 році.

Читайте: Світовий банк дав прогноз зростання ВВП України до 2021 року

Зростання споживчих цін до кінця поточного року в Україні уповільниться до 7%, а наступного – до 5,6%.

Окрім того, за прогнозами МВФ, валовий держборг зменшиться з 57% ВВП у 2019 до 54,3% у 2020 та 44,7% у 2024 році.

Нагадаємо, у програмі діяльності Кабміну встановлена ​​мета – залучити $50 млрд інвестицій для зростання ВВП на 40% за п’ять років.

Джерело: МВФ

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Земля
Ринок землі у цифрах: до чого призведе зняття мораторію на землю
Мінус дві позиції: Україна впала у рейтингу конкурентоспроможності
Мінус дві позиції: Україна впала у рейтингу конкурентоспроможності
Зростання світової економіки сповільнилося, є загроза дефолту – голова МВФ
Зростання світової економіки сповільнилося, є загроза дефолту – голова МВФ
Долари
Україна у вересні повернула $560 млн боргу МВФ
маркарова
На 3% ми точно вийдемо: Маркарова про зростання ВВП за підсумками 2019 року
Олексій Гончарук
Гончарук: Мета Кабміну – $50 млрд інвестицій для зростання ВВП на 40%
МВФ
Україна підпише нову угоду з МВФ у грудні – Гончарук
Яким буде курс гривні до 2022 року – прогноз S&P
Яким буде курс гривні до 2022 року – прогноз S&P
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка