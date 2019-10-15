Однією з умов зустрічі лідерів нормандської четвірки є розведення військ у двох населених пунктах по лінії зіткнення, а саме у Петровському і Золотому. Планували розпочати розведення 7 жовтня, але бойовики порушили режим тиші і обстріляли Золоте. Ветерани АТО та добровольці заявили, що якщо українська армія піде зі своїх позицій – то на них зайдуть вони.

Золоте, що на Луганщині – це розкидане на пагорбах селище міського типу. Його поділили на чотири зони.

Перша – це центр, там знаходиться цивільно-військова адміністрація. Друга та третя – приватний сектор, де живуть більш-менш мирним життям. А четверте Золоте знаходиться на відстані кількох кілометрів від центру, саме воно опинилося на лінії вогню. Ще на початку тижня саме тут мало розпочатися розведення військ.

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Роз’яснювати місцевим про розведення військ 7 жовтня приїхала ціла делегація з Києва. В ній і начальник генштабу Руслан Хомчак, і міністр оборони Андрій Загороднюк. Але саме в цей час бойовики вчергове обстріляли українські позиції. Військове керівництво оголосило про призупинення розведення.

Поки з’ясовується наступна дата, армійці облаштовують нові позиції. Вони будуть знаходитися за межами Золотого, але ветерани АТО вже заявили, якщо українська армія покине старі позиції, туди обов’язково зайдуть вони.

Ветерани вирушили з Києва до Золотого, але на під’їздах їх намагалася зупинити поліція, дійшло до штовханини.

Думки в Золотому, де залишилося майже 300 мешканців, розділилися. Одні за розведення, інші – ще не визначилися.

За словами начальника генштабу Хомчака нові позиції української армії будуть там, де вони знаходилися у 2016 році, тобто на кілометр далі.

До сірої зони, де не буде військових, у Луганській області потрапить Золоте, а у Донецькій – Петрівське. Які ще населені пункти доведеться залишити, армійці поки не озвучують.

Населені пункти важливі не тільки з точки зору безпеки місцевих мешканців. Це й ще стратегічні висоти для військових. Командир української добровольчої армії Андрій Гергерт пам’ятає, як в 2016 році відбувалося відведення. Як тільки українські військові залишили свої позиції – в село Широкине зайшли бойовики.

У генштабі кажуть, що будь-якої хвилини будуть готові повернутися назад. Нині військові які стоять у Широкиному не можуть згадати і дня, коли б бойовики дотримувалися перемир’я.

Доки українські військові облаштовують собі нові позиції, куди мають відійти після відведення – бойовики всі сили кинули на укріплення старих.

Ця ж тенденція і на луганському напрямку. Військові, що знаходяться на лінії фронту неподалік Золотого теж спостерігають як по той бік бойовики укріплюються на позиціях.

Бої тут відбуваються зазвичай уночі. Аби спостерігачі від ОБСЕ не зафіксували пострілів з боку бойовиків – ті використовують глушники. Тут постійно спостерігають роботу диверсійних груп противника, зазвичай працюють професіонали.

Відстані між противником та українськими військовими такі, що вдень можна навіть без оптики побачити, що відбувається на блок посту бойовиків.

Наші армійці чергують вдень та вночі, аби не дати росіянам та місцевим бойовикам просунутися ні на метр.

Сім днів так званої тиші, після яких має відбутися розведення, закінчується вже 15 жовтня. Ймовірно, зі штабу надійде команда – відійти на нові позиції.

Нагадаємо, народний депутат від партії Слуга народу Марина Бардіна повідомила, що формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на Донбасі найближчим часом неможливо реалізувати.