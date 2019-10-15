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Факти / Україна

Кулеба назвав наступний крок після безвізу

Україна готується до інтегрованого управління кордоном з ЄС, щоб полегшити пересування людей і товарів.

кулеба

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що країна готується до інтегрованого управління кордоном з Євросоюзом.

– По суті, інтегроване управління кордоном – це наступний крок щодо забезпечення свободи пересування товарів і послуг після безвізу. Безвіз був першим кроком, коли нам відкрили двері, а інтегроване управління кордоном дозволить зробити прохід через ці двері максимально комфортним, зручним та безпечним, – сказав він.

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За його словами, інтегроване управління кордоном впровадить найкращі європейські стандарти на кордоні і відкриє додаткові можливостей для пересування.

Кулеба підкреслив, що забезпечення свободи пересування є одним із завдань, яке поставив уряд.

Раніше Кулеба заявив, що право мати подвійне громадянство є цікавою ідеєю.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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