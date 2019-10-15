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Факти / Україна

У Кабміну є ідеї – Кулеба про подвійне громадянство в Україні

Кабінет міністрів має кілька ідей, які дозволять запровадити подвійне громадянство в Україні.

У Кабміну є ідеї – Кулеба про подвійне громадянство в Україні

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що право мати подвійне громадянство є цікавою ідеєю.

– У нас в уряді є кілька підходів до того, як має бути впроваджена ідея про подвійне громадянство, мої колеги з МЗС доводять все це до якоїсь цілісної концепції, – сказав Кулеба.

Він додав, що дуже важливим є те, що всі дозріли, аби працювати над зазначеним питанням.

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Віцепрем’єр-міністр вважає, що подвійне громадянство допоможе зберегти зв’язок з Україною тим особам, які виїхали з країни.

Президент Володимир Зеленський доручив розробити механізми щодо:

  • надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах;
  • спрощеного надання громадянства України особам, в країнах яких порушують їх права і свободи.

Факти ICTV також писали про те, чого хоче досягти Кабінет міністрів за п’ять років роботи.

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