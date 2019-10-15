Штрафів за неправильне заповнення документів або неправомірне отримання субсидій не існує.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що штрафів за неправомірне отримання субсидій немає.

– Ніяких штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій сьогодні немає, – сказав він.

За словами Музиченка, штрафи за порушення процедури оформлення або отримання субсидій є міфом, які поширюються з тих пір, як діє відповідна програма.

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Він зазначив, що субсидію ні в кого не забирають.

– Субсидія – це різниця між розміром платіжки і тим, скільки від відповідного розміру доходів громадянин повинен платити, тобто в середньому 10% від доходу. Цей відсоток визначається індивідуально для кожної сім’ї в залежності від доходу. Наприклад: дохід 3 тис. грн, 10% = 300 грн, решта – це субсидія. Якщо платіжка приходить на 2 тис. грн, від них віднімаємо 300 грн. (10%) і виходимо на середній розмір субсидії, які держава надавала в минулому опалювальному сезоні – 1700 грн. На сьогодні ми не плануємо нічого переглядати, – додав він.

Раніше міністр соцполітики Юлія Соколовська в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, що буде з субсидіями у 2020 році.