Скільки родин отримають субсидію у 2020 році, від чого залежить розмір виплат і кого можуть її позбавити – в ексклюзивному інтерв’ю з міністром соцполітики Юлією Соколовською.

30 серпня 2019 року Юлія Соколовська була призначена на посаду міністра соціальної політики. Які зміни чекають на українців у соціальній сфері – з перших вуст дізнавалася журналіст Фактів ICTV Ольга Чайко.

Далі – пряма мова.

Скільки сімей отримають субсидію

У проекті бюджету на 2020 рік ми передбачили 46,7 млрд грн на програму Житлові субсидії. Насправді, це одна з найбільших статей бюджету. І наше завдання як уряду – розумно перерозподіляти ці кошти. Ми не розробляли якісь нові критерії до програми, а просто стежимо за тенденціями, як рухається життя і вже відповідно коригуємо бюджетні програми.

– Минулого року це було (субсидію отримали, – Ред.) 4,1 млн родин, наступного ми розраховуємо, що їх буде 3,9 млн.

Монетизовані субсидії

Вже минулого року більше 3 млн господарств отримали монетизовану субсидію. І 1 жовтня всі домогосподарства переходять на монетизовані субсидії

– Ми побачили, що це дуже добре спрацювало. Були, звісно, ризики, якщо люди отримуватимуть грошима, то перестануть сплачувати комунальні послуги. Але таких людей було всього лише 5%.

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Кого можуть позбавити субсидії

Люди, які не сплачують комунальні послуги, можуть бути позбавлені субсидії, але є опція комісій. Місцева комісія може призначити все ж таки субсидію і реструктуризувати той борг, який є у людини.

Скільки становить субсидія

– Минулого року це було 1 700 грн. Цього року розраховуємо, що це буде трохи менше, десь 1500-1550 грн.

Від чого залежить розмір субсидії

– Є родини, які отримують і більше, і менше. Все залежить від доходу і розміру комунального рахунку, який отримує родина.

Нагадаємо, що список банків, через які українці можуть отримувати монетизовану субсидію, Кабмін розширив до 38.