До кінця 2019 року українцям планують представити напрацювання щодо реінтеграції окупованих територій Донбасу і Криму.

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що над планом реінтеграції тимчасово окупованих територій працює робоча група Комісії з питань правової реформи.

За його словами, напрацювання щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій можуть представити вже до кінця 2019 року.

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– У мене є великі сподівання та віра в те, що в межах Комісії з питань правової реформи, в межах робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ми до кінця цього календарного року зможемо представити певні напрацювання на широкий загал, – сказав Кориневич.

До слова, Антон Кориневич вважає, що питання повернення Криму і Донбасу не можна розділяти.