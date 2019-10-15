Цього тижня парламентарі перейдуть до планової роботи, відмовившись від турборежиму.

Спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради заявив, що цього тижня Рада припинить роботу в турборежимі.

– Цього тижня ми припиняємо турборежим і переходимо до більш планової роботи. Ми забезпечили ту законодавчу базу, яка була необхідна для впровадження реформ для інших вертикалей влади, – зазначив Разумков.

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Він додав, що на завершення турборежиму вплинула, зокрема, і рекомендація прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

– Новий режим роботи Ради не означає зниження темпу чи зміни у якості роботи, – пояснив спікер ВР.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук порадив Раді відійти від турборежиму, щоб влада була передбачуваною для суспільства і бізнесу.