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Факти / Україна / Політика

Рада припиняє роботу в турборежимі – Разумков

Цього тижня парламентарі перейдуть до планової роботи, відмовившись від турборежиму.

Дмитро Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради заявив, що цього тижня Рада припинить роботу в турборежимі.

– Цього тижня ми припиняємо турборежим і переходимо до більш планової роботи.

Ми забезпечили ту законодавчу базу, яка була необхідна для впровадження реформ для інших вертикалей влади, – зазначив Разумков.

Читайте: Рада зараз у турборежимі, бо була у летаргічному сні – Разумков

Він додав, що на завершення турборежиму вплинула, зокрема, і рекомендація прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

– Новий режим роботи Ради не означає зниження темпу чи зміни у якості роботи, – пояснив спікер ВР.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук порадив Раді відійти від турборежиму, щоб влада була передбачуваною для суспільства і бізнесу.

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