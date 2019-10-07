Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому парламент працює у турборежимі ухвалення законів.

Верховна Рада відійде від турборежиму ухвалення законів, але не працюватиме повільно, заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми обов’язково прислухаємося до пропозиції прем’єр-міністра, але я хотів би нагадати, що Верховна Рада живе у турборежимі, тому що багато часу вона жила у стані летаргічного сну чи коми.

Парламент сьогодні демонструє ефективну швидку та достатньо непогану за якістю роботу. Ми відійдемо від турборежиму, але не будемо працювати повільно, – підсумував Разумков.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук порадив Раді відійти від турборежиму, щоб влада була передбачуваною для суспільства і бізнесу.