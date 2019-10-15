Голова СБУ Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проект нової редакції закону Про Службу безпеки України.

Нову редакцію закону про СБУ, що передбачає реформування спецслужби, передано президенту, в РНБО та Національний інститут стратегічних досліджень.

Документ враховує європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері.

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Серед пріоритетних напрямів реформування СБУ:

відмова від невластивих спеціальним державним органам функцій;

розширення контррозвідувального вектору;

впровадження гнучкої структури;

оптимізація кадрового складу;

демілітаризація;

підвищення рівня соцзабезпечення співробітників;

мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;

удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;

вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

З новою редакцією закону вже ознайомилися керівники представництв ЄС та НАТО в Україні, які підтримали реформу СБУ та висловили готовність надати допомогу в її реалізації.

Нагадаємо, 11 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Романа Семенченка уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.