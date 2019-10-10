Володимир Зеленський підтримує ініціативи Верховної Ради і Кабінету міністрів, які спрямовані на зміну законодавства для фізичних осіб-підприємців.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зміна законодавства для ФОП допоможе ліквідувати схеми мінімізації податків.

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– Коли компанії не захотіли платити податки “в білу”, вийти з тіні, вони придумали, що оформляють все на ФОП, і дуже багато ФОП працює в одній компанії. Дуже багато людей – помічники, секретарі… Наші хлопці, уряд, все, що вони хотіли, вони хотіли побороти такі корумповані схеми. Я думаю, що вони на правильному шляху, і це забезпечить вихід нашої економіки з тіні. Всі повинні платити податки, – сказав він.

Нагадаємо, 7 жовтня у Верховну Раду внесений законопроект, що пропонує дозволити ліквідацію ФОП, які фактично не здійснюють діяльність і не отримують прибуток, без стягнення з них штрафів за несплату єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Ініціативи уряду не торкнуться фізосіб, а також ФОП на першій групі оподаткування.

Нові правила для ФОП

З 1 січня 2021 року буде підвищено граничний обсяг доходу платників єдиного податку другої групи з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Також Державна податкова служба підготувала нову модель оподаткування ФОП, що працюють в IT-галузі.