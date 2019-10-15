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Факти / Україна

У списку найкращих університетів Східної Європи 20 ВНЗ з України

Опубліковано оновлений список найкращих університетів Східної Європи, в якому опинилися 20 вищих навчальних закладів з України.

Студенти

Консалтингова компанія Великої Британії Quacquarelli Symonds опублікувала список з 350 найкращих університетів Східної Європи та центральної Азії.

Цього року у список потрапили 20 ВНЗ України, серед яких найкращим виявився Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він зайняв 29 позицію в рейтингу.

У топ-100 також вдалося потрапити Національному технічному університету України Київському політехнічному інституту імені Ігоря Сікорського та Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна, які зайняли 67 і 68 місця у списку.

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Решта українських ВНЗ в списку знаходяться нижче 100 позиції.

У списку найкращих університетів Східної Європи 20 ВНЗ з України / 2 фотографии

До слова, Україна зайняла 43 місце в рейтингу паспортів Henley & Partners.

Джерело: Top Universities

Фото: Dreamstime

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