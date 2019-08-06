У Міністерстві науки та освіти назвали п’ять вищих навчальних закладів з найбільшою кількістю рекомендацій на бюджет.
Міністр освіти Лілія Гриневич під час прес-конференції назвала п’ять вищих навчальних закладів, в яких кількість рекомендацій на бюджет найвища.
До списку потрапили:
- Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Національний університет Львівська політехніка;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна.
Найбільше заяв вступники подавали на такі спеціальності, як Міжнародні економічні відносини, Міжнародне право, Міжнародні відносини, Журналістика, Політологія, Медична психологія, Стоматологія.
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За словами Гриневич, найбільші прохідні бали були на зазначені спеціальності.
Вона додала, що у міністерстві працюють над тим, аби зробити інженерні спеціальності та природничі науки популярнішими.
До слова, близько 13% абітурієнтів відмовилися від рекомендації щодо навчання на бюджеті.