Українська сторона під час засідання ТКГ у Мінську назвала умови виконання політичного блоку питань Мінських угод.

Виконання безпекового блоку є ключовим для повернення миру на Донбас.

Але політичний блок Мінських угод можливо реалізувати за умови виконнаня таких пунктів:

розпуск квазіугруповань ЛНР і ДНР і повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

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Українська сторона також нагадала, що розведення військ на Донбасі може відбутися тільки за умови дотримання семиденного режиму тиші на цих ділянках.

Також вона наголосила на необхідності демілітаризації населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка.

Гуманітарна підгрупа наразі працює над звільненням утримуваних осіб.

Нагадаємо, новий графік розведення сил на Донбасі поки не узгоджений.

Джерело: Дарка Оліфер