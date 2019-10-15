PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна назвала умови для виконання політичного блоку Мінських угод

Українська сторона під час засідання ТКГ у Мінську назвала умови виконання політичного блоку питань Мінських угод.

Україна назвала умови для виконання політичного блоку Мінських угод

Виконання безпекового блоку є ключовим для повернення миру на Донбас.

Але політичний блок Мінських угод можливо реалізувати за умови виконнаня таких пунктів:

  • розпуск квазіугруповань ЛНР і ДНР і повне припинення вогню;
  • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
  • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
  • розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення;
  • забезпечення роботи ЦВК, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
  • встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

Читайте: Тільки після семи днів тиші – українська сторона в ТКГ про розведення сил на Донбасі

Українська сторона також нагадала, що розведення військ на Донбасі може відбутися тільки за умови дотримання семиденного режиму тиші на цих ділянках.

Також вона наголосила на необхідності демілітаризації населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка.

Гуманітарна підгрупа наразі працює над звільненням утримуваних осіб.

Нагадаємо, новий графік розведення сил на Донбасі поки не узгоджений.

Джерело: Дарка Оліфер 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ОБСЄ анонсувала наступне засідання ТКГ – дата
ОБСЄ анонсувала наступне засідання ТКГ – дата
Україна підписала формулу Штайнмаєра – ЗМІ
Україна підписала формулу Штайнмаєра – ЗМІ
Святослав Вакарчук
Вакарчук пішов із засідання Ради, щоб встигнути на концерт у Мінську
Формула Штайнмаєра можлива за виконання всіх умов – ТКГ
Формула Штайнмаєра можлива за виконання всіх умов – ТКГ
Нормандська четвірка не затвердить формулу Штайнмаєра щодо Донбасу – Кучма
Нормандська четвірка не затвердить формулу Штайнмаєра щодо Донбасу – Кучма
Замість Безсмертного: хто представляв Україну на переговорах в Мінську
Замість Безсмертного: хто представляв Україну на переговорах в Мінську
ТКГ домовилася про розмінування території біля мосту в Станиці Луганській
ТКГ домовилася про розмінування території біля мосту в Станиці Луганській
КПВВ Станиця Луганська
Бойовики блокують ремонт мосту в Станиці Луганській
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка