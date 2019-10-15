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Факти / Україна / Суспільство

Впроваджувати медстрахування в Україні можна не раніше ніж через два роки – Радуцький

Впровадження медичного страхування в Україні буде можливо не раніше ніж через два роки, поки не будуть вирішені питання з виплатою офіційних зарплат.

Впроваджувати медстрахування в Україні можна не раніше ніж через два роки – Радуцький

Глава комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький сказав, що політики розробляють законопроект про медичне страхування.

– Обговорювати і писати його будемо зараз, тому що це пріоритет, але впроваджувати будемо не раніше ніж через два роки.

Не можна впроваджувати закон поки ДФС, Міністерство економіки, Мінфін, поліція, прокуратура, СБУ та НАБУ не вирішить питання, що робити з чорною готівкою та зарплатнею у конвертах, – сказав Радуцький.

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Він додав, що на сьогодні 60% зарплати – поза офіційним обліком, тому такий закон не тільки не працюватиме, а й знищить те, що існує наразі.

– Зараз йде розвиток Національної служби здоров’я України (НСЗУ) в усіх напрямах, а НСЗУ – це прототип загальнодержавного обов’язкового медичного страхування, – сказав політик.

Депутати збираються внести зміни в процедуру визначення гарантованого пакету медичних послуг.

Нагадаємо, Зоряна Скалецька назвала пріоритети роботи Міністерства охорони здоров’я і завдання номер один.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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