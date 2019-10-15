Впровадження медичного страхування в Україні буде можливо не раніше ніж через два роки, поки не будуть вирішені питання з виплатою офіційних зарплат.
Глава комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький сказав, що політики розробляють законопроект про медичне страхування.
– Обговорювати і писати його будемо зараз, тому що це пріоритет, але впроваджувати будемо не раніше ніж через два роки.
Не можна впроваджувати закон поки ДФС, Міністерство економіки, Мінфін, поліція, прокуратура, СБУ та НАБУ не вирішить питання, що робити з чорною готівкою та зарплатнею у конвертах, – сказав Радуцький.
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Він додав, що на сьогодні 60% зарплати – поза офіційним обліком, тому такий закон не тільки не працюватиме, а й знищить те, що існує наразі.
– Зараз йде розвиток Національної служби здоров’я України (НСЗУ) в усіх напрямах, а НСЗУ – це прототип загальнодержавного обов’язкового медичного страхування, – сказав політик.
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