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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав закон про прослуховування нардепів без згоди Ради

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає дозвіл на прослуховування нардепів без згоди парламенту.

Зеленський

Підписаний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань прослуховувати нардепів незалежно від СБУ.

Крім того, він скасовує скандальні поправки Лозового, згідно з якими, всі процесуальні рішення, які  обмежують права громадян, повинні погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді.

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Також правоохоронці тепер не проситимуть дозволу на обшук депутатів.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту.

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