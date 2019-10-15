Володимир Зеленський вивів екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка зі складу РНБО, а також ввів нового очільника Олексія Данілова.

Президент Володимир Зеленський указом №752/2019 від 15 жовтня вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з документом, до персонального складу РНБО внесені:

секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов;

голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Євдокимов.

Також у персональному складі Зеленський затвердив першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Владислава Бухарєва.

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Окрім того, Олександра Данилюка виведено зі складу РНБО.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем РНБО.