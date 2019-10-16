16 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський закон про судову реформу. Факти ICTV підготували головні тези документа.

Факти ICTV зібрали основні тези президентського законопроекту №1008 про судову реформу, який у другому читанні ухвалили нардепи.

Верховний суд

Закон передбачає зменшення складу Верховного суду з 200 до 100 осіб. Базовий оклад буде скорочено з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2019 році – з 144 тис. грн до 105 тис. грн).

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС)

Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) з 16 членів скоротять до 12. Сума винагороди ВККС встановлюється на рівні посадового окладу судді вищого спеціалізованого суду.

Відповідно до документу, до ВККС може увійти політично нейтральний громадянин України зі стажем від 15 років. Також він має володіти українською мовою. До ВККС заборонили обирати колишніх членів Вищої ради правосуддя.

Законом передбачено етапи конкурсу. Бажаючі подають документи до секретаріату Вищої ради правосуддя, щодо кандидатів мають провести спецперевірку. Фінальне рішення щодо кожного ухвалює конкурсна комісія шляхом відкритого голосування.

Зараз члена ВККС може звільнити або сама комісія, або орган, який делегував кандидата. Відповідно до законопроекту, Вища рада правосуддя може звільнити члена ВККС більшістю голосів.

Нова причина ймовірного звільнення члена ВККС – грубе чи систематичне нехтування обов’язками, недотримання етичних стандартів судді.

Комісія з питань доброчесності та етики

Закон передбачає утворення нового органу – Комісії з питань доброчесності та етики.

Основні завдання нової комісії:

оцінка відповідності кандидата принципам добросовісності та етичних норм судді під час проведення спецперевірки;

затвердження висновків про невідповідність (тоді кандидатуру не зможуть призначити на посаду);

моніторинг інформації про суддів Верховного суду для виявлення дисциплінарних порушень;

внесення подання про звільнення члена ВККС та ВРП.

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Вища рада правосуддя

Скасовується коефіцієнт 1,5, а посадовий оклад члена Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Члена Вищої ради зможуть звільнити через недотримання етичних стандартів судді. Таке рішення ухвалює сама Вища рада правосуддя на підставі подання Комісії з питань доброчесності та етики.

Законопроект встановлює, що Вища рада правосуддя ухвалює рішення у нарадчій кімнаті тільки в окремих випадках.

Нагадаємо, що за законопроект про судову реформу проголосувало 236 народних депутатів.