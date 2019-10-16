Дорожня карта щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі може бути затверджена під час зустрічі у нормандському форматі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що Україна докладатиме усіх зусиль для того, щоб переговори у нормандському форматі були ефективними.

Він сподівається, що під час них зможуть затвердити Дорожню карту щодо мирного процесу на Донбасі.

– Президент Зеленський залишається відданий ідеї мирних переговорів щодо припинення кровопролиття на Донбасі. Це план А, – сказав Яременко.

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За його словами, дорожня карта базуватиметься на Мінських домовленостях, але із коригуванням підходів до певних питань.

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн нормандського формату може відбутися у листопаді.