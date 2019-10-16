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Факти / Україна / Суспільство

Гончарук обговорив з Кличком незаконну надбудову в будинку на Майдані

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з мером Києва Віталієм Кличком незаконну надбудову на Майдані Незалежності.

Гончарук обговорив з Кличком незаконну надбудову в будинку на Майдані

Олексій Гончарук під час наради з Віталієм Кличком і головою Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександром Строкачем обговорив стратегію боротьби з незаконними надбудовами у місті, зокрема, надбудову на одному з будинків на Майдані Незалежності в Києві.

В результаті зустрічі сторони визначили, хто повинен відповідати за таку ситуацію та які конкретні дії  потрібні для вирішення цієї проблеми.

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Олексій Гончарук зазначив, що в Києві існує кілька сотень таких об’єктів, а в Україні – до тисячі.

Якщо ми не готові зараз знести цю “шпаківню” на Майдані, то про яке комплексне вирішення проблеми недобудов по всій країні можна говорити, – сказав Гончарук.

Відтепер регулярно будуть проводити наради зі звітністю про стан справ.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що в Україні можуть ввести мораторій на забудову.

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