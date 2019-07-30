Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Конфлікт на Русанівці: кияни вимагають зупинити скандальне будівництво

У столичному районі Русанівка поруч біля каналу один з забудовників хоче звести 4-секційну висотку на 25 поверхів. Люди бояться, що від нового будівництва з’являться нові тріщини у найближчих будинках, бо земля на пливунах, споруди біля води. А ще хвилюються за наявну інфраструктуру і суттєве навантаження на неї.

Цікаво, що без паспорта об’єкта будівництва забудовник вже почав продавати квартири. При цьому десь на 400 квартир лише 44 паркомісця.

Забудовник – ТОВ Русанівка інвест. Землю отримав в оренду від міста на 15 років. Але цікаво, що адресу усюди вказують саме пожежної частини, яка знаходиться поряд – Сверстюка, 54.

Забудовник вирубав десятки дерев, хоча не має навіть паспорта об’єкта і до води – менше 20 метрів. Утім, попри це майбутній житловий комплекс з розмахом рекламують. Ціна за квадратний метр від 19 тис. грн.

Читайте: Будівництво ТРЦ на Поштовій площі припиняють – рішення КМДА

Активісти вже не раз зверталися до міської влади, аби зупинити будівництво на березі каналу. Утім  – щоразу формальні відписки. Кличко пообіцяв допомогти. За розпорядженням мера майже одразу збирають нараду. Тут і всі міські служби, і представники забудовників. Після годинних дебатів вирішують провести перевірки та поки призупинити продаж квартир. Хоча забудовник не розуміє чому.

У КМДА кажуть – за детальним  планом територія належить до багатоповерхової забудови . Утім, жодного проекту на зведення не бачили. Експерти наголошують – плутанина через спрощену процедуру видачі дозволів на початок робіт.

У конфлікті на Русанівці чиновники обіцяють розібратися. Вже незабаром наступна зустріч, на якій мають показати насамперед детальний план будівництва. Та місцеві стоять на своєму і обіцяють акції непокори у разі, якщо будівництво продовжиться.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Київській міській державній адміністрації відбулася зустріч із представниками ініціативних груп киян, які виступають проти проблемних будівництв.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Боротьба за Київ: навіщо Зеленському столиця та хто може очолити КМДА
Постійний гуркіт від будмайданчика: як боротися і куди скаржитися
Київ прийме чемпіонат світу з міні-футболу у 2021 році
Корупція у Києві: Офіс президента готує звернення до правохоронців
Кличко не контролює ситуацію у Києві – Богдан
У Києві запустили аквалімузин, який можна винайняти для прогулянок Дніпром
Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Машини по вікна у воді, проїзди під мостами затоплені – негода у Києві

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка