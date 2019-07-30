Конфлікт на Русанівці: кияни вимагають зупинити скандальне будівництво

У столичному районі Русанівка поруч біля каналу один з забудовників хоче звести 4-секційну висотку на 25 поверхів. Люди бояться, що від нового будівництва з’являться нові тріщини у найближчих будинках, бо земля на пливунах, споруди біля води. А ще хвилюються за наявну інфраструктуру і суттєве навантаження на неї.

Цікаво, що без паспорта об’єкта будівництва забудовник вже почав продавати квартири. При цьому десь на 400 квартир лише 44 паркомісця.

Забудовник – ТОВ Русанівка інвест. Землю отримав в оренду від міста на 15 років. Але цікаво, що адресу усюди вказують саме пожежної частини, яка знаходиться поряд – Сверстюка, 54.

Забудовник вирубав десятки дерев, хоча не має навіть паспорта об’єкта і до води – менше 20 метрів. Утім, попри це майбутній житловий комплекс з розмахом рекламують. Ціна за квадратний метр від 19 тис. грн.

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Активісти вже не раз зверталися до міської влади, аби зупинити будівництво на березі каналу. Утім – щоразу формальні відписки. Кличко пообіцяв допомогти. За розпорядженням мера майже одразу збирають нараду. Тут і всі міські служби, і представники забудовників. Після годинних дебатів вирішують провести перевірки та поки призупинити продаж квартир. Хоча забудовник не розуміє чому.

У КМДА кажуть – за детальним планом територія належить до багатоповерхової забудови . Утім, жодного проекту на зведення не бачили. Експерти наголошують – плутанина через спрощену процедуру видачі дозволів на початок робіт.

У конфлікті на Русанівці чиновники обіцяють розібратися. Вже незабаром наступна зустріч, на якій мають показати насамперед детальний план будівництва. Та місцеві стоять на своєму і обіцяють акції непокори у разі, якщо будівництво продовжиться.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Київській міській державній адміністрації відбулася зустріч із представниками ініціативних груп киян, які виступають проти проблемних будівництв.

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