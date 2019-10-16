Гончарук назвав сьогоднішнє засідання Кабміну не найпродуктивнішим та анонсував проведення додаткового зібрання уряду.
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував ще одне засідання Кабміну на цьому тижні.
Він повідомив, що зараз група українських міністрів перебуває у США, тому сьогоднішнє засідання Кабміну було не найпродуктивнішим.
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– Група наших міністрів знаходиться в США, ми продовжуємо консультації з МВФ, тому сьогоднішнє засідання Кабміну було не найпродуктивнішим.
І ми плануємо на цьому тижні провести ще одне засідання. Дату та час повідомимо додатково, – заявив прем’єр.
Факти ICTV також писали про те, чого хоче досягти Кабінет міністрів за п’ять років роботи.
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