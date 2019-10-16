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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара в Україні – прогноз МВФ на 5 років

Міжнародний валютний фонд дав новий прогноз щодо курсу долара в Україні на найближчі 5 років.

Курс долара в Україні – прогноз МВФ на 5 років

МВФ опублікував оновлений прогноз щодо курсу долара в Україні на 5 років.

Курс гривні до долара:

  • 2020 рік – 27,72 грн/дол. (раніше – 29,96 грн/дол.)
  • 2021 рік – 28,70 грн/дол. (30,55 грн/дол.)
  • 2022 рік – 29,67 грн/дол. (31,01 грн/дол.)
  • 2023 рік – 30,64 грн/дол. (31,47 грн/дол.)
  • 2024 рік – 31,61 грн/дол. (31,94 грн/дол.)

Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз НБУ, уряду та експертів

До слова, внесений Кабміном на розгляд парламенту проект бюджету на 2020 рік із курсом 28,2 грн за долар може змінитися після появи нового макроекономічного прогнозу.

Раніше Факти ICTV писали, що Нацбанк України встановив на середу, 16 жовтня, офіційний курс гривні до долара на рівні 24,78 грн/$.

Джерело: Перспективи мирової економіки

Фото: Dreamstime

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